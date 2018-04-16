Зажатый сиденьем в машине школьник дважды звонил спасателям перед смертью, но его не смогли найти

Несмотря на то, что юноша назвал марку и цвет автомобиля, а также место, где он был припаркован, офицеры полиции не смогли найти транспортное средство и спасти парня.

16-летний школьник оказался зажат между сиденьями в машине на стоянке около учебного заведения в американском штате Огайо. Юноша смог дозвониться спасателям с помощью голосового набора, но те так и не нашли нужный автомобиль.

Кайл Плюш хотел достать теннисные ракетки из задней части машины, но случайно зацепил механизм, раскладывающий сиденья. В первый звонок он предупредил, что находится на грани смерти и попросил сказать маме, что любит ее, если его не успеют спасти, сообщает The Mirror.

Офицеры полиции направились на его поиски, но не обнаружили припаркованную Honda Odyssey . По словам одного из полицейских, они подумали, что звонок был простой шалостью.

Юноша смог связаться со спасателями второй раз и объяснил, что это не шутка, и даже назвал место, где находился автомобиль. Однако офицеры почему-то не догадались осмотреть школьную парковку. В итоге Кайла Плюша обнаружил его отец через шесть часов после первого звонка спасателям, вот только спасти парня уже не удалось. Прибывшие на место медики констатировали его смерть от удушья в результате сдавливания грудной клетки.