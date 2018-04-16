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В Краснодаре 7-летний мальчик попал под колёса иномарки
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В Краснодаре 7-летний мальчик попал под колёса иномарки 

За рулем Кубань 6 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Днём 1 апреля в Краснодаре 7-летний мальчик попал под колёса автомобиля. Как сообщили порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД кубанской столицы, ДТП произошло на улице Кореновской напротив дома №1.
42-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по улице Кореновской, со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Светлой, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно выбежал из-за стоящего транспортного средства, слева направо по ходу движения автомобиля. В БСМП города Краснодара мальчику поставили диагноз: ушиб мягких тканей головы, ссадина правой ноги.
Предварительная причина ДТП — неожиданный выход пешехода из-за стоящего автомобиля. Автоинспекторы напоминают, что большое количество подобных наездов происходит именно потому, что дети выбегают на дороги из-за кустов, гаражей, припаркованных автомобилей.
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