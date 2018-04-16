Утро во Владивостоке началось с пробок в районе Второй Речки и двух ДТП

Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке утром в понедельник, 16 апреля, составляет шесть баллов, сообщает PRIMPRESS. ДТП отмечены на онлайн-картах в районе улиц Русской и Комсомольской.