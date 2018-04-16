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Утро во Владивостоке началось с пробок в районе Второй Речки и двух ДТП
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Утро во Владивостоке началось с пробок в районе Второй Речки и двух ДТП 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке утром в понедельник, 16 апреля, составляет шесть баллов, сообщает PRIMPRESS.
ДТП отмечены на онлайн-картах в районе улиц Русской и Комсомольской.
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