Локомотив врезался в грузовик на переезде в Тульской области

ТУЛА, 16 апреля. / ТАСС /. Маневровый локомотив и тягач DAF столкнулись на железнодорожном переезде в городе Ефремове Тульской области. По предварительной информации, большегруз выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Тульского отделения Московской железной дороги Олег Трунов.

"Примерно в 23:20 мск 15 апреля на 343 км Московской железной дороги по пути от предприятия «Каргил» выезжал грузовой состав и врезался в большегруз DAF. По предварительным данным, он выехал на переезд при запрещающих сигналах светофора. Пострадавших нет", — сказал Трунов.

По его словам, оба транспортных средства получили повреждения, из грузовика рассыпался цемент. «На график движения грузовых и пассажирских поездов по основным составам авария не повлияла», — отметил Трунов.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлечена оперативная группа Ефремовского пожарно-спасательного гарнизона.