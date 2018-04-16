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Локомотив врезался в грузовик на переезде в Тульской области
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Локомотив врезался в грузовик на переезде в Тульской области 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Маневровый локомотив и тягач DAF столкнулись на железнодорожном переезде в городе Ефремове Тульской области. По предварительной информации, большегруз выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Тульского отделения Московской железной дороги Олег Трунов.
"Примерно в 23:20 мск 15 апреля на 343 км Московской железной дороги по пути от предприятия «Каргил» выезжал грузовой состав и врезался в большегруз DAF. По предварительным данным, он выехал на переезд при запрещающих сигналах светофора. Пострадавших нет", — сказал Трунов.
По его словам, оба транспортных средства получили повреждения, из грузовика рассыпался цемент. «На график движения грузовых и пассажирских поездов по основным составам авария не повлияла», — отметил Трунов.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлечена оперативная группа Ефремовского пожарно-спасательного гарнизона.
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