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В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и локомотив
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В Тульской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и локомотив 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Ефремовском районе Тульской области на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля DAF и маневрового локомотива. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по области.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде на 343 км Московской железной дороги, где произошло столкновение двух транспортных средств: сидельного тягача DAF и состава из маневрового локомотива", — говорится в заявлении.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, но локомотив и тягач получили повреждения. Железнодорожное полотно повреждено не было, а тягач завалился на бок. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что под Хабаровском военные на дороге общего пользования уронили в кювет танк.
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