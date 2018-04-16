В ходе рейда полицейских и дружинников в Приморье изъяты наркотики и оружие

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Партизанский» совместно с членами добровольной народной дружины на территории Партизанского и Лазовского районов провели профилактическое рейдовое мероприятие, направленное на выявление правонарушений на дороге. Полицейские и дружинники проверили более 60 автомашин.

Так, в ходе рейда была остановлена автомашина Тойота Приус, в которой передвигались жители Находки. При общении с полицейскими водитель и пассажир вели себя крайне нервозно. Инспекторы дорожно-патрульной службы предложили пройти личный досмотр водителю в присутствии понятых. У него был изъят пакетик со светлым порошком, предположительно являющимся синтетическим наркотиком. При досмотре личных вещей пассажира Тойоты в ручной клади обнаружен револьвер иностранного производства.

Также сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Хонда Партнер. Водитель на вопросы полицейских отвечал несвязной речью, но при этом запах алкоголя отсутствовал. Инспекторы ДПС предположили наличие у мужчины наркотического опьянения. Гражданину было предложено пройти освидетельствование в медицинском учреждении, при котором подтвердилось состояние наркотического опьянения. При проверке пассажира автомашины установлено, что он находится в оперативном розыске розыске. После выявления данного факта мужчина добровольно выдал полицейским пакет с наркотическим веществом растительного происхождения. Правонарушители задержаны и доставлены в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» для дальнейшего разбирательства.

Изъятые наркотические вещества и оружие направлены в экспертно-криминологическое подразделение для дальнейшего исследования и принятия процессуального решения.

Участниками рейдового мероприятия также выявлены нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, по 21 из них составлены протоколы по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и 3 административных протокола по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».