Во Владивостоке оконная решетка повредила припаркованный автомобиль

В дневное время в полицию позвонил местный житель и сообщил о повреждении своего автомобиля в Ленинском районе. Мужчина пояснил, что припарковал машину возле жилого дома и ушел по делам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Позже он обнаружил, что из окна выпала металлическая решетка, которая упала на его автомобиль и серьезно повредила кузов, а также зеркала заднего вида.

Горожанин сообщил о происшествии в полицию и попросил привлечь к ответственности жильцов, на чьем окне была плохо закрепленная решетка.

По факту повреждения имущества проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.