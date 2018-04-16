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Во Владивостоке оконная решетка повредила припаркованный автомобиль
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Во Владивостоке оконная решетка повредила припаркованный автомобиль 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию позвонил местный житель и сообщил о повреждении своего автомобиля в Ленинском районе. Мужчина пояснил, что припарковал машину возле жилого дома и ушел по делам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Позже он обнаружил, что из окна выпала металлическая решетка, которая упала на его автомобиль и серьезно повредила кузов, а также зеркала заднего вида.
Горожанин сообщил о происшествии в полицию и попросил привлечь к ответственности жильцов, на чьем окне была плохо закрепленная решетка.
По факту повреждения имущества проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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