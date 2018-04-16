Ещё
Российских водителей предлагают переаттестовывать каждые 10 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских водителей предлагают переаттестовывать каждые 10 лет 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Переквалификация водителей-профессионалов может проходить раз в десять лет. С таким предложением выступили в Минэкономразвития РФ, сообщила газета «Известия».
Так, согласно отзыву ведомства на законопроект Минтранса России, процесс переквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами, дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагается синхронизовать «со сроком действия водительского удостоверения» — через каждые десять лет.
Уточняется, что, согласно нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками всех сторон.
По мнению экспертов, при качественном обучении переквалификация раз в десять лет вполне логична.
Дорожная полиция Подольска устроит водителям проверки на предмет соблюдения правил дорожного движения при пересечении пешеходных переходов. Они запланированы на период с 16 по 22 апреля.
360tv.ru: последние новости
Склад загорелся на севере Москвы Мужчина угнал у друга‐москвича новую иномарку в Волгоградской области Шесть человек погибли в перевернувшемся под Софией автобусе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП54
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»308
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение