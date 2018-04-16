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Наркотики и револьвер обнаружили стражи порядка в автомобиле приморца
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Наркотики и револьвер обнаружили стражи порядка в автомобиле приморца 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Более 60 автомобилей проверили полицейские и дружинники в ходе профилактических рейдовых мероприятий на территории Партизанского и Лазовского районов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Партизанский».
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