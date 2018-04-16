Наркотики и револьвер обнаружили стражи порядка в автомобиле приморца

Более 60 автомобилей проверили полицейские и дружинники в ходе профилактических рейдовых мероприятий на территории Партизанского и Лазовского районов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Партизанский».