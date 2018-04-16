Составлен ТОП самых надежных автомобилей старше 10 лет

Немецкие эксперты из Ассоциации технического надзора (TUV) составили пятерку самых надежных автомобилей возрастом более 10 лет, продающихся на авторынке Германии.

Лидером данного рейтинга оказался спортивный автомобиль Porsche 911 . Процент поломок этой модели за период эксплуатации в 10 лет составляет всего 12,2% при среднем пробеге в 75 тысяч километров.

Строчкой ниже расположилась Toyota Corolla Verso — 15,3% неисправностей за 10 лет. Средний пробег таких автомобилей равен 135 тысячам км.

Первую тройку замкнула Mazda2 с результатом 16,3%. Средний пробег этой модели за 10 лет составляет порядка 97 тысяч километров.

Далее располагаются Ford Fusion (17,8 процентов отказов за десятилетний срок эксплуатации, средний пробег — 95 тысяч км), а также Toyota Corolla (18,2% отказов, 114 тысяч километров пробега).