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Два человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Пакистане
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Два человека погибли в результате инцидента со стрельбой в Пакистане 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Исламабад, 16 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Кветта на юго-западе Пакистана.
Как заявил в воскресенье заместитель начальника полиции Кветты Абдур Раззак Чима, неизвестные преступники на мотоцикле обстреляли христиан, выходивших из церкви.
Тела погибших и раненые были доставлены в больницу. Сообщается, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Никто пока не взял на себя ответственность за нападение. Полиция начала расследование инцидента.
Ранее в апреле в Кветте были застрелены четверо христиан, приехавших к родственникам из пакистанской провинции Пенджаб. —0—
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