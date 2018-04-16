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В Ульяновске женщина умерла, упав с носилок при госпитализации
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В Ульяновске женщина умерла, упав с носилок при госпитализации 

АиФ — Ульяновск 42 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фельдшеры бригады скорой помощи не удержали носилки, когда у госпитализируемой пациентки начались судороги от припадка эпилепсии, при падении женщина ударилась головой и через несколько дней скончалась, сообщает портал 1ul со ссылкой на СУ СКР по Ульяновской области. Дело ведут следователи железнодорожного отдела СУ СК.
27 февраля 2018 года «скорая» приехала по вызову к одинокой 70-летней пенсионерке, у которой произошел инсульт. Женщину экстренно повезли в областную клиническую больницу. Недалеко от приемного покоя, когда женщину (вес которой был около 100 кг) перекладывали с носилок на каталку, у нее наступили сильные судороги от эпилептического припадка. Женщина упала с носилок и ударилась головой об пол.
Больную тут же отправили в реанимацию, но через три дня она скончалась, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они считают, что падение случилось из-за того. Что пациентка не была закреплена на носилках ремнями.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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