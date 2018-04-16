Шайтан-«Богдан»: выписываем штрафы дерзким водителям маршруток вместе с инспектором ГИБДД

Читатели Е1.RU продолжают присылать нам видеозаписи с нарушениями маршруток. В сегодняшней подборке публикуем сразу 10 роликов с дерзкими, наглыми и нетерпеливыми водителями автобусов.

Если вы сняли на видео, как водители автобусов нарушают ПДД, присылайте записи нам на почту news@corp. e1.ru с пометкой «Шайтан-»Богдан». Обязательно укажите номер маршрута, время, когда была сделана запись, и регистрационный номер машины, так будет легче отыскать нарушителя и наказать. Можно прямо во время записи нарушения проговорить вслух госномер автобуса и его маршрут.

Нарушения водителей, которые попали в подборку этого месяца, комментирует инспектор группы технического надзора свердловской ГИБДД Виталий Огаров.

1. Дерзкая маршрутка

На Машиностроителей — 40-летия Октября 10 апреля в 08:03 маршрутка проехала на красный.

Виталий Огаров: За проезд на красный сигнал светофора предусмотрен штраф 1000 рублей. К сожалению, на видео не виден госномер автобуса, но мы проведём расследование и найдём водителя.

2. Объехал по встречке

На Таганской — Баумана 1 марта маршрутка № 08 (госномер КК 702 66) обогнала всех по встречке.

Виталий Огаров: На видео не видно, что водитель автобуса на перекрёстке произвёл обгон. Но мы его можем привлечь за то, что он выехал за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. Штраф 800 рублей.

3. Спешащая маршрутка

5 апреля в 13:34 водитель маршрутки № 06 (госномер КК 870 66) решил не ждать зелёного сигнала и выехал на перекрёсток Готвальда — Опалихинская на красный.

Виталий Огаров: Здесь у водителя два нарушения — выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущества встречным транспортным средствам. Штраф — 1800 рублей.

4. Запрещённый поворот

2 апреля на Первомайской — Комсомольской 030-я маршрутка (госномер Х 791 ТН 96) проехала на запрещающий сигнал

Виталий Огаров: Здесь чётко видно, что стрелка, разрешающая поворот налево, не горит. А при повороте налево нужно руководствоваться только дополнительной секцией. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора — 1000 рублей.

5. Подрезал легковушку

На Готвальда — Халтурина автобус № 014 (госномер КК 665 66) повернул налево из правого ряда.

Виталий Огаров: За поворот из правого ряда налево штраф 500 рублей. Также водитель автобуса создал помеху в движении, аварийную ситуацию, за это ещё штраф — 500 рублей.

6. Поворот на красный

Ещё одна екатеринбургская маршрутка попалась на повороте на красный свет. Запись была сделана 23 марта в 17:32. К сожалению, на видео не разглядеть ни номер маршрута, ни госномер автобуса.

Виталий Огаров: Водителю автобуса, видя, что впереди машины ожидают проезда на разрешающий сигнал светофора, нужно было остановиться до пешеходного перехода. Тут проезд на запрещающий сигнал светофора. За это штраф 1000 рублей. Попытаемся вычислить водителя.

7. Красный? Нет, не видел

На Челюскинцев 18 марта маршрутка № 64 (госномер КК 764 66) промчалась на красный. Водителю просто надоело ждать, когда загорится зелёный.

Виталий Огаров: Здесь вообще непонятно, куда водитель смотрел. Он проехал на красный сигнал светофора. За это штраф 1000 рублей. При этом за ним, видимо, по наитию, на красный проехал водитель легкового транспорта. Также на видео видим, что с правой стороны автобус и автомобиль были вынуждены остановиться и пропустить нарушителей.

8. Поворот за 500 рублей

«7 марта. Перекрёсток Победы — Ильича, — пишет читатель Е1.RU. — Маршрутка № 09 повернула налево со второго ряда. В прошлый раз стал свидетелем того, как маршрутка так же, со второго ряда, повернула налево и просто упёрлась во встречный поток, который поворачивал на Ильича».

Виталий Огаров: Водитель не занял крайнее левое положение. За это штраф 500 рублей.

9. Двойное нарушение

«Высылаю видео с очередным грубым нарушением ПДД со стороны водителя маршрутки, — сообщает очевидец. — Видео записано 7 марта в 10:19 на пересечении улиц Шефская — Фрезеровщиков. Госномер нарушителя: С 847 КУ 96, маршрут № 059».

Виталий Огаров: Здесь два нарушения у водителя: он не занял крайнее правое положение для поворота направо и проехал на красный. Штраф 1500 рублей. Добавлю, что если будет установлено, что водители, которые попали в рубрику с проездом на запрещающий сигнал светофора, совершили это нарушение в течение года повторно, то им грозит штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав от 4 до 6 месяцев.

10. Заблокировал остановку

15 марта на Белинского водитель маршрутки № 38 (госномер КК 971 66) высадил пассажиров на проезжей части.

«Остановка «Метро „Ботаническая“. Водитель зелёного ПАЗа, видя, что вся остановка занята, блокирует движение автобусам, которые пытаются отъехать от остановки. В итоге пассажиров высаживает прямо на проезжей части», — пишет читатель Е1.RU.

Виталий Огаров: Нарушение правил высадки пассажиров. Штраф 500 рублей. Также ещё 500 рублей за создание помех.