Lada Priora намотало на столб в Екатеринбурге — погиб пассажир

Один человек погиб и один серьезно пострадал в результате ДТП, случившегося ранним утром 16 апреля в Екатеринбурге. Около 04.30 Lada Priora врезалась в столб освещения рядом с домом №46 на проспекте Космонавтов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения «Сова», машина ехала со стороны улицы Фронтовых бригад в направлении улицы Красных командиров. Сидевшая за рулем 21-летняя девушка не справилась с управлением. Водительских прав у нее не было.

Находившийся на переднем сидении 21-летний мужчина погиб на месте. Управлявшая авто девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.