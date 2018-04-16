Ещё
Lada Priora намотало на столб в Екатеринбурге — погиб пассажир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lada Priora намотало на столб в Екатеринбурге — погиб пассажир 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Один человек погиб и один серьезно пострадал в результате ДТП, случившегося ранним утром 16 апреля в Екатеринбурге. Около 04.30 Lada Priora врезалась в столб освещения рядом с домом №46 на проспекте Космонавтов.
Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения «Сова», машина ехала со стороны улицы Фронтовых бригад в направлении улицы Красных командиров. Сидевшая за рулем 21-летняя девушка не справилась с управлением. Водительских прав у нее не было.
Находившийся на переднем сидении 21-летний мужчина погиб на месте. Управлявшая авто девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Уралинформбюро: последние новости
Грех не выпить: за выходные 240 свердловчан попались пьяными за рулем В Прикамье внедорожник ушел под лед На Южном Урале пьяный "бесправник" насмерть сбил подростка
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать53
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП58
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»310
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение