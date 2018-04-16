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20-летняя автомобилистка на проспекте Космонавтов врезалась в столб и погубила пассажира
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20-летняя автомобилистка на проспекте Космонавтов врезалась в столб и погубила пассажира 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Утро понедельника началось с тяжелой аварии. В 4:30 напротив дома № 46 по проспекту Космонавтов 20-летняя девушка за рулем Priora не справилась с управлением и влетела в столб освещения.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автомобилистка двигалась по пр. Космонавтов со стороны улицы Фронтовых бригад в направлении улицы Красных Командиров.
— 20— летний пассажир— мужчина от полученных травм скончался на месте. В момент ДТП они находился на переднем пассажирском сидении. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в больницу с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, — рассказали в ведомстве.
Позже выяснилось, что у девушки не было водительских прав.
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