20-летняя автомобилистка на проспекте Космонавтов врезалась в столб и погубила пассажира

Утро понедельника началось с тяжелой аварии. В 4:30 напротив дома № 46 по проспекту Космонавтов 20-летняя девушка за рулем Priora не справилась с управлением и влетела в столб освещения.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автомобилистка двигалась по пр. Космонавтов со стороны улицы Фронтовых бригад в направлении улицы Красных Командиров.

— 20— летний пассажир— мужчина от полученных травм скончался на месте. В момент ДТП они находился на переднем пассажирском сидении. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в больницу с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, — рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что у девушки не было водительских прав.