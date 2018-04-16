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Челябинский вандал устроил массовый погром машин
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Челябинский вандал устроил массовый погром машин 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
В одном из районов Челябинска пьяный мужчина разбил более 10 автомобилей. Горожане, во дворе которых произошел погром, выложили фото безобразия в социальные сети. Об этом сообщило информагентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу регионального ГКУ МВД.
Зарегистрировано восемь обращений по фактам повреждения автомашин во дворе на улице Марченко. В настоящее время проводится проверка, в том числе и по невыезду сотрудников полиции на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента
пресс-служба
ГУ МВД по Челябинску.
Один из пользователей соцсети отметил, что полицейских вызывали трижды, но никто так и не приехал.
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