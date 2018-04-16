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«Шестерка» сбила двух женщин и четырех детей в Брюховецком районе
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«Шестерка» сбила двух женщин и четырех детей в Брюховецком районе 

АиФ — Юг 3 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Авария произошла 15 апреля в 18:55 в селе Большой Бейсуг.
По имеющимся данным, 30-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на обочину и сбил четырех детей и двух женщин. Мужчина скрылся с места ДТП. Его быстро задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Двух детей шести и пяти лет и 39-летннюю женщину доставили в больницу. Еще троим пострадавшим — детям двух лет и одного года и 39-летней женщине — оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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 Ещё 4 источника 
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