«Шестерка» сбила двух женщин и четырех детей в Брюховецком районе

Авария произошла 15 апреля в 18:55 в селе Большой Бейсуг.

По имеющимся данным, 30-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на обочину и сбил четырех детей и двух женщин. Мужчина скрылся с места ДТП. Его быстро задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Двух детей шести и пяти лет и 39-летннюю женщину доставили в больницу. Еще троим пострадавшим — детям двух лет и одного года и 39-летней женщине — оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.