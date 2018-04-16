На трассе Орёл-Тамбов грузовик сбил мотоциклиста

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, вечером, 15 апреля, в Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Около 21:28 на пункт связи ПСЧ-30 поступило сообщение об аварии в Покровском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что 97 км автодороги «Орел — Тамбов» столкнулись грузовой автомобиль мотоцикл.

В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется пострадавший, сообщили в пресс-службе МЧС. Подробности аварии не уточняются. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.