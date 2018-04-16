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На трассе Орёл-Тамбов грузовик сбил мотоциклиста
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На трассе Орёл-Тамбов грузовик сбил мотоциклиста 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, вечером, 15 апреля, в Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Около 21:28 на пункт связи ПСЧ-30 поступило сообщение об аварии в Покровском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что 97 км автодороги «Орел — Тамбов» столкнулись грузовой автомобиль мотоцикл.
В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона. Имеется пострадавший, сообщили в пресс-службе МЧС. Подробности аварии не уточняются. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На трассе Орёл-Тамбов грузовик сбил мотоциклиста появились сначала на РИА 57.
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