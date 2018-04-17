Свыше 60 нарушений закона найдено при проверках правового режима ТОР в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр /ПРАЙМ/. Свыше 60 нарушений закона найдено при проверках исполнения законодательства о территориях опережающего социально-экономического развития в Приморье за 2017 и начало 2018 года, сообщил прокурор Приморья Сергей Бессчасный на межведомственном совещании под председательством замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина

Сегодня в Приморье создано четыре ТОСЭР: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический», где работают 69 резидентов.

"В завершающей стадии находится разработка методических рекомендаций о проведении проверок исполнения законодательства о ТОСЭР. По результатам плановых и внеплановых проверок за прошлый год и истекший период 2018 года в указанной сфере выявлено свыше 60 нарушений закона, принято более 30 актов реагирования. По инициативе прокуратуры более 11 лиц привлечено к ответственности, возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", — сказал прокурор.

Бессчастный пояснил, что дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту халатности должностных лиц администрации края при заключении госконтрактов на выполнение работ по разработке документации объектов ТОСЭР «Надеждинская» и ТОСЭР «Михайловский».

Также он отметил, что администрация Приморского края не приняла исчерпывающие меры к актуализации Инвестиционной стратегии для развития и улучшения инвестиционного климата в регионе.

"Ранее внесенное прокуратурой края представление сдвинуло ситуацию с мертвой точки, однако работа по корректировке Инвестиционной стратегии в полном объеме не выполнена. Пользуясь случаем, прошу врио губернатора взять данный вопрос под личный контроль", — добавил прокурор.