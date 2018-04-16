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У Дворца водного спорта в Пензе легковушка въехала в трансформаторную будку
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У Дворца водного спорта в Пензе легковушка въехала в трансформаторную будку 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В минувшее воскресенье, 15 апреля, в областном центре легковой автомобиль протаранил препятствие. О дорожной аварии на улице Калинина в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец. По словам пензенца, ДТП произошло возле дворца водного спорта. Водитель легковушки выехал за пределы проезжей части и врезался в трансформаторную будку.
В комментариях к посту пензенцы пытались понять, что заставило водителя легкового авто так непредсказуемо поменять траекторию. Одни из подписчиков были уверены, что причина дорожной аварии кроется в банальной невнимательности — водитель перестал следить за дорогой, отвлекшись на телефон. По другой версии — автомобилист пострадал из-за «неспортивного» поведения другого участника дорожного движения: его могли подрезать или же ему пришлось уходить от удара со «встречки». Приверженцы третьей точки зрения предположили, что водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и не смог вовремя заметить вышедшего на дорогу пешехода.
Официальных комментариев по данному факту пока не поступало. О пострадавших в ДТП не сообщается.
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