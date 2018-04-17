В Ростове обнаружили аномальную зону для автохамов

Жители одной из многоэтажек в Ростове-на-Дону креативно подошли к борьбе с автохамами, которые паркуются на тротуаре. Как следует из фотографии, опубликованной в популярном паблике в социальных сетях, они написали на воротах объявление с предупреждением о возможных штрафах для нарушителей. При этом обошлось без пресловутого «лопатой по стеклу». «Аномальная зона! Машины у ворот парковать опасно. Пропадает воздух из колес, возможно падение летающих предметов», — написано на листике, закрепленном на стене. Пользователи соцсетей оценили оригинальность соотечественников, отметив, что возможно кого-то из нерадивых автомобилистов эта надпись заставит задуматься и не рисковать сохранностью своего транспортного средства.