Ещё
В Ростове обнаружили аномальную зону для автохамов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове обнаружили аномальную зону для автохамов 

Деловое сообщество 41 минуту назад
Фото: Деловое сообщество
Жители одной из многоэтажек в Ростове-на-Дону креативно подошли к борьбе с автохамами, которые паркуются на тротуаре. Как следует из фотографии, опубликованной в популярном паблике в социальных сетях, они написали на воротах объявление с предупреждением о возможных штрафах для нарушителей. При этом обошлось без пресловутого «лопатой по стеклу». «Аномальная зона! Машины у ворот парковать опасно. Пропадает воздух из колес, возможно падение летающих предметов», — написано на листике, закрепленном на стене. Пользователи соцсетей оценили оригинальность соотечественников, отметив, что возможно кого-то из нерадивых автомобилистов эта надпись заставит задуматься и не рисковать сохранностью своего транспортного средства.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростовской области поезд задавил несовершеннолетнего Жителям Ростова покажут раритетные автомобили Крупное ДТП из пяти автомобилей Ростове-на-Дону обошлось без жертв
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от ОСАГО155
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД
Представлен «внедорожный» седан Lada Vesta Cross1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение