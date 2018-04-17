Продажи автомобилей Ford Transit в России в январе-марте выросли на 63% — до 2,3 тыс. машин

«Продажи легких коммерческих автомобилей Ford в марте выросли на 77% и составили 1 тыс. 74 автомобиля. За I квартал 2018 г. рост составил 63% — реализовано в общей сложности 2 тыс. 334 автомобиля. Это позволило Ford Transit достичь доли в 45% от общего объема рынка LCV иностранных брендов в России и сохранить лидерство в данном сегменте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при стабильно высоком росте продаж в основных городах-потребителях LCV, наиболее динамично спрос на фургоны, шасси и микроавтобусы семейства рос в регионах, охваченных сетью Transit-центров. За прошедший период на фоне неизменного высокого спроса на цельнометаллические фургоны также выросла популярность шасси Ford Transit, допускающего установку надстроек различного размера и предназначения. Наиболее крупными потребителями автомобилей Transit в первые три месяца года стали Московская область (45% от общего объема) и Санкт-Петербург (21%).

«При сохранении доли в общем объеме продаж неизменной, продажи в этих регионах стабильно растут: покупатели Москвы и Московской области приобрели 1 тыс. 39 автомобилей (рост на 60%), в Санкт-Петербурге было реализовано 498 Ford Transit (рост на 63%)», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Ford Transit пользуется спросом как у частных предпринимателей, так и крупных компаний и государственных структур. В общем объеме продаж на поставки крупному бизнесу и государственным службам по итогам I квартала 2018 г. пришлось свыше 20%. Наиболее популярной версией у всех клиентов остается цельнометаллический фургон (72% от общего объема продаж), однако растет востребованность у клиентов и других модификаций Ford Transit. Так, по сравнению с I кварталом прошлого года c 23% до 28% в продажах Transit выросла доля шасси.

В настоящее время сеть Transit-центров охватывает 40 городов России, покрывая территорию от Краснодара до Хабаровска.