Раритетные автомобили Ford пустят с молотка

В Нидерландах на аукцион выставят более 200 автомобилей и 50 мотоциклов марки Ford, хранившихся в музее Den Hartogh Ford. Компания Bonhams проведет открытые торги для всех желающих в июне текущего года.

Музей автомобилей Ford основал Пит Ден Хартог. Он был с детства увлечен автомобилями этой марки, так как грузовики Ford были основой транспортной компании его отца. В 1956 году Хартог купил свой первый Ford . За 21 год коллекция увеличилась до 214 машин и 50 мотоциклов, выпущенных в период с 1903 по 1944 годы.

В 1996-м году под влиянием жены Пит Ден Хартог открыл музей для поклонников марки Ford в городе Хиллегом. Экспозиция занимает 5000 кв.м. Здесь представлена практически вся модельная линейка Ford, начиная от гражданских моделей Ford T, Ford A и Ford B до коммерческих и службных автомобилей: пожарных машин, карет скорой помощи, снегоходов канадской полиции, грузовиков Аль Капоне и фургонов с мороженым и попкорном.

В 2011 году Хартог умер и музеем занималась его дочь Греске, но такая ноша оказалась ей не под силу и в 2016-м году музей закрылся. Коллекция будет продана с аукциона 23 июня 2018 года.

Фото: Den Hartogh Ford