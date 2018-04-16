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Раритетные автомобили Ford пустят с молотка
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Раритетные автомобили Ford пустят с молотка 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
В Нидерландах на аукцион выставят более 200 автомобилей и 50 мотоциклов марки Ford, хранившихся в музее Den Hartogh Ford. Компания Bonhams проведет открытые торги для всех желающих в июне текущего года.
Музей автомобилей Ford основал Пит Ден Хартог. Он был с детства увлечен автомобилями этой марки, так как грузовики Ford были основой транспортной компании его отца. В 1956 году Хартог купил свой первый Ford. За 21 год коллекция увеличилась до 214 машин и 50 мотоциклов, выпущенных в период с 1903 по 1944 годы.
В 1996-м году под влиянием жены Пит Ден Хартог открыл музей для поклонников марки Ford в городе Хиллегом. Экспозиция занимает 5000 кв.м. Здесь представлена практически вся модельная линейка Ford, начиная от гражданских моделей Ford T, Ford A и Ford B до коммерческих и службных автомобилей: пожарных машин, карет скорой помощи, снегоходов канадской полиции, грузовиков Аль Капоне и фургонов с мороженым и попкорном.
В 2011 году Хартог умер и музеем занималась его дочь Греске, но такая ноша оказалась ей не под силу и в 2016-м году музей закрылся. Коллекция будет продана с аукциона 23 июня 2018 года.
Фото: Den Hartogh Ford
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