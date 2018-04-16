Ж/Д переезды в Оренбуржье оснастят камерами наблюдения

В Южно-Уральской железной дороге сообщили о намерении установить на некоторые переезды в регионе видеокамеры. Работа проводится с целью профилактики ДТП.

В сообщении железнодорожников отмечается, что к оснащению готовят пять переездов. Данные в случае необходимости будут передавать в ГИБДД

Также в ЮУЖД отметили, что на территории Оренбургской области в 2018 году планируют отремонтировать 6 переездов: будут заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, резинокордовое покрытие.

С начала года зафиксировано четыре аварии, из них одно ДТП — вне переезда. В том числе по одной аварии произошли на переездах в Челябинской и Оренбургской областях, а также на территории Башкортостана и Казахстана. Южно-Уральская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть бдительными и соблюдать ПДД.