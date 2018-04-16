В Омске ужесточили наказание виновнику смертельного ДТП на ул. Герцена

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Омском областном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении двух мужчин. Их признали виновными в нарушении правил дорожного движения, это привело к смерти человека.

Ранее Первомайский районный суд города Омска признал их виновными. Один из них получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, другого приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии. Однако прокуратура обжаловала приговор.

Суд установил, что 21 августа 2017 года один из фигурантов ехал с превышением скорости на своём автомобиле по улице Герцена. По встречной полосе двигался мужчина на грузовике. Он начал разворачиваться, тем самым создал помеху для легкового автомобиля. Из-за чего произошло столкновение с другой машины, водитель которой скончался на месте.

Суд назначил наказание водителю легкового автомобиля в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца, а водителя грузовика освободили от наказания. Однако он получил испытательный срок 1 год.