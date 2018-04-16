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Глава ГИБДД успокоил водителей по поводу переэкзаменовки
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Глава ГИБДД успокоил водителей по поводу переэкзаменовки 

Авторамблер 7 минут назад
Фото: Авторамблер
Черников напомнил, что «фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет». Как сообщает ТАСС, главный гаишник страны считает, что «ничего нового изобретать не имеет смысла. „Единственное, что необходимо, — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных. Это делается в режиме наших госуслуг“, — завил он.
Напомним, с инициативой введения обязательной переэкзаменовки водителей выступили представители российских автошкол. Эксперты объяснили это необходимостью повторной проверки знаний автомобилистов после истечения действия водительского удостоверения. Напомним, водители должны меня права раз в 10 лет.
Ранее в МВД выпустили официальное опровержение новостей о нескольких якобы готовящихся инициативах. Речь шла о появления в правах отметки о согласии на донорстве и автоматическом продлении действия удостоверений.
Фото: РИА „Новости“ / Виталий Белоусов
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