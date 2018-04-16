В Мценском районе на трассе перевернулась машина

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге у деревни Бастырево Мценского района Орловской области накануне вечером,15 апреля.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 23:20. На место происшествия выехали сотрудники Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте выяснилось, что водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

Спасено 2 человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС . Подробности аварии и марка автомобиля не уточняются. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.