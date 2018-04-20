В Перми пассажирка автобуса сломала ногу из-за резкого торможения

19 апреля в Перми произошло ДТП, в результате которого пожилая пассажирка автобуса сломала ногу. Водитель за рулем автобуса резко ударил по тормозам, женщина упала и получила серьёзную травму.

«ДТП произошло в 12.35 в Орджоникидзевском районе Перми, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Перми. — В районе дома № 14 по ул. Первомайская 45-летний водитель применил резкое торможение, в результате чего допустил падение пассажира, 79-летней пенсионерки. Потерпевшая госпитализирована в больницу с переломом бедра».

В ходе проверки установлено, что ранее водитель-виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.