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В Перми пассажирка автобуса сломала ногу из-за резкого торможения
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В Перми пассажирка автобуса сломала ногу из-за резкого торможения 

АиФ Пермь 54 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
19 апреля в Перми произошло ДТП, в результате которого пожилая пассажирка автобуса сломала ногу. Водитель за рулем автобуса резко ударил по тормозам, женщина упала и получила серьёзную травму.
«ДТП произошло в 12.35 в Орджоникидзевском районе Перми, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Перми. — В районе дома № 14 по ул. Первомайская 45-летний водитель применил резкое торможение, в результате чего допустил падение пассажира, 79-летней пенсионерки. Потерпевшая госпитализирована в больницу с переломом бедра».
В ходе проверки установлено, что ранее водитель-виновник аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, в этот же день на площади Дружбы при столкновении автобуса маршрута № 68 и автомобиля ВАЗ пострадала 58-летняя пассажирка общественного транспорта.
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