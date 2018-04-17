В Перми произошли два ДТП с автобусами, в которых пострадали пассажиры

Сразу две аварии с участием маршрутных автобусов произошли в Перми 16 апреля, в которых различные травмы получили пассажиры. Полиция сейчас проводит по ним проверку, устанавливает все обстоятельства ДТП. Первая авария случилась в 8.20 в Мотовилихинском районе. Автобус НЕФАЗ двигался по улице Юрша в сторону улицы Лякишева и, по предварительной информации, в районе дома на Уинской, 10 водитель общественного транспорта резко затормозил, чтобы избежать ДТП. В результате в салоне упала 56-летняя пассажирка. Её с травмами головы и переломом кости лицевого скелета госпитализировали в больницу. Второе ДТП произошло 15.10 в Свердловском районе. «По улице Г. Хасана в направлении улицы Ижевская двигался автобус МАН. По предварительным данным, водитель при начале движения от остановки допустил падение 55-летнего пассажира в салоне автобуса. Пострадавшего доставили в больницу с ушибом шейного отдела, ему назначили амбулаторное лечение», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.