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В Перми столкнулись автобус и троллейбус
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В Перми столкнулись автобус и троллейбус 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером. По улице Куйбышева в направлении улице Коминтерна двигался автобус. За рулём находился 35-летний водитель. По предварительным данным, у дома 95/Б он не выдержал боковой интервал и столкнулся с троллейбусом, который двигался в попутном направлении. Во время ДТП в автобусе находилось 25 человек, в троллейбусе — 20.
Пассажиры в ДТП не пострадали, а вот транспортные средства получили механические повреждения. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
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