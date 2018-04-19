В Перми столкнулись автобус и троллейбус

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером. По улице Куйбышева в направлении улице Коминтерна двигался автобус. За рулём находился 35-летний водитель. По предварительным данным, у дома 95/Б он не выдержал боковой интервал и столкнулся с троллейбусом, который двигался в попутном направлении. Во время ДТП в автобусе находилось 25 человек, в троллейбусе — 20.

Пассажиры в ДТП не пострадали, а вот транспортные средства получили механические повреждения. Сейчас по факту аварии проводится проверка.