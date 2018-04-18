В Перми в ДТП пострадали пассажиры троллейбуса

Происшествие случилось 17 апреля в 18.15 в Свердловском районе Перми. Троллейбус ехал по Комсомольскому проспекту в направлении улицы Глеба Успенского. Во время движения управлявшая трамваем женщина резко затормозила, чтобы избежать столкновения с Hyundai Solaris.

В этот момент две пассажирки 41 и 46 лет не удержались, упали и получили травмы. Женщин доставили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.

«Мы проводим проверку фактов происшествия, устанавливаем все его обстоятельства», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.