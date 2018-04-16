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Ехавший на «красный» BMW сбил саратовца
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Ехавший на «красный» BMW сбил саратовца 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел ночью на пересечении 3-го Московского проезда и Московского шоссе.
Как рассказали «Новостям Саратова» очевидцы происшествия, находившийся за рулем BMW мужчина сбил переходившего дорогу жителя Саратова, после чего сразу же уехал с места ДТП.
Потерпевший утверждает, что переходил проезжую часть исключительно на разрешающий сигнал светофора. А иномарка немецкого производства, напротив, летела на «красный».
По горячим следам нарушитель был задержан дорожной полицией, которая выясняет все обстоятельства ночного происшествия. пешеход госпитализирован.
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