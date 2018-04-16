Ехавший на «красный» BMW сбил саратовца

Инцидент произошел ночью на пересечении 3-го Московского проезда и Московского шоссе.

Как рассказали «Новостям Саратова» очевидцы происшествия, находившийся за рулем BMW мужчина сбил переходившего дорогу жителя Саратова, после чего сразу же уехал с места ДТП.

Потерпевший утверждает, что переходил проезжую часть исключительно на разрешающий сигнал светофора. А иномарка немецкого производства, напротив, летела на «красный».