Ехавший на «красный» BMW сбил саратовца 

Инцидент произошел ночью на пересечении 3-го Московского проезда и Московского шоссе.
Как рассказали «Новостям Саратова» очевидцы происшествия, находившийся за рулем BMW мужчина сбил переходившего дорогу жителя Саратова, после чего сразу же уехал с места ДТП.
Потерпевший утверждает, что переходил проезжую часть исключительно на разрешающий сигнал светофора. А иномарка немецкого производства, напротив, летела на «красный».
По горячим следам нарушитель был задержан дорожной полицией, которая выясняет все обстоятельства ночного происшествия. пешеход госпитализирован.