На Московском шоссе BMW сбил мужчину у светофора

В Саратове сегодня ночью, 16 апреля, произошла авария на Московском шоссе. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении 3-го Московского проезда.

По предварительным данным, водитель, управляя иномаркой, сбил пешехода и уехал. Пострадавший запомнил, что его задел немецкий автомобиль марки BMW на переходе. По словам пешехода, он вышел на дорогу на красный свет, и а водитель выехал на запрещающий сигнал.

Дорожные полицейские уже нашли сбежавшего водителя. А пострадавший попал в стационар с травмами.