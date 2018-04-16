Ещё
В Ростове водитель и пассажир выпали из салона перевернувшегося автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове водитель и пассажир выпали из салона перевернувшегося автомобиля 

161.ru 44 минуты назад
Фото: 161.ru
В донской столице два человека на автомобиле KIA Rio попали в серьезную аварию. Как сообщают очевидцы, водитель не справился с управлением при повороте, и автомобиль опрокинулся на крышу. При этом ни молодой человек, сидящий за рулем, ни его пассажир пристегнуты не были, и они просто выпали из салона после того, как машина перевернулась.
— Оба живы, их на скорой отвезли в больницу. Водителю досталось сильнее, — сообщил в паблике «Ростов-Главный» один из очевидцев происшествия.
В УГИБДД по Ростовской области пообещали дать комментарий позднее.
161.ru: последние новости
Не заметил: водитель BMW в Ростове протаранил вагон-платформу В Ростове под землю полностью провалилась иномарка В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать63
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП58
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД85
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»310
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение