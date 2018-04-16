В Ростове водитель и пассажир выпали из салона перевернувшегося автомобиля

В донской столице два человека на автомобиле KIA Rio попали в серьезную аварию. Как сообщают очевидцы, водитель не справился с управлением при повороте, и автомобиль опрокинулся на крышу. При этом ни молодой человек, сидящий за рулем, ни его пассажир пристегнуты не были, и они просто выпали из салона после того, как машина перевернулась.

— Оба живы, их на скорой отвезли в больницу. Водителю досталось сильнее, — сообщил в паблике «Ростов-Главный» один из очевидцев происшествия.