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В Саратове задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на скорую
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В Саратове задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на скорую 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские в Саратове задержали двух подростков по подозрению в нападении на автомобиль скорой помощи, сообщили в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.
По данным главка, напротив дома №15 по улице Чернышевского неизвестные закидали камнями автомобиль скорой медицинской помощи, разбив ему стекла.
"Принятыми мерами к розыску инспекторы по делам несовершеннолетних городского управления МВД при проверке подростков, стоящих на учете в полиции и проживающих вблизи места совершения административного правонарушения, задержали двух несовершеннолетних юношей 2000 и 2003 годов рождения", — говорится в сообщении.
По факту нападения на «скорую» проводится проверка.
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