В Саратове задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на скорую

САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости Эдуард Демьянец . Полицейские в Саратове задержали двух подростков по подозрению в нападении на автомобиль скорой помощи, сообщили в понедельник в пресс-службе областного главка МВД. По данным главка, напротив дома №15 по улице Чернышевского неизвестные закидали камнями автомобиль скорой медицинской помощи, разбив ему стекла. "Принятыми мерами к розыску инспекторы по делам несовершеннолетних городского управления МВД при проверке подростков, стоящих на учете в полиции и проживающих вблизи места совершения административного правонарушения, задержали двух несовершеннолетних юношей 2000 и 2003 годов рождения", — говорится в сообщении. По факту нападения на «скорую» проводится проверка.