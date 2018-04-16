«Оторваны зеркала, разбиты фары»: полиция задержала челябинца за массовый погром машин

Ночью во дворе на улице Марченко в Челябинске разгромили больше десяти автомобилей. Хулиган задержан, полиция проверят информацию о невыезде сотрудников на место преступления.

— Сегодня ночью напротив дома № 13б на улице Марченко был массовый погром автомобилей: оторваны зеркала, помяты двери, у кого-то разбиты фары, а у «Яндекс. Такси» оторвали дверь и замяли заднее крыло, — рассказал очевидец происшествия в соцсети. — В общем повреждено более 10 авто, из которых штук восемь — девять — иномарки. Вызывали полицию три раза! Так никто и не приехал. Лично поймали эту с*** и привели в полицию! Это в каком можно быть неадекватном состоянии, чтобы себя так вести. Страшно, что эти люди находятся рядом! А кто будет нести ответственность за случившееся?

Происшествием занимаются полиция.