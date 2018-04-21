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ДТП в Башкирии: автомобиль службы такси перевернулся в центре города
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ДТП в Башкирии: автомобиль службы такси перевернулся в центре города 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Минувшей ночью, 20 апреля, в Стерлитамаке водитель за рулем легковушки не справился с управлением и перевернулся. Участники группы «БашДТП», засняли, как машина одной из служб такси лежала на крыше. Проезжавшие мимо водители помогли поставить машину на колеса.
Информация о пострадавших уточняется.
— Он ехал на большой скорости, видимо, не смог удержать машину, — рассказали очевидцы.
Что же на самом деле послужило причиной ДТП и кто виноват в аварии, установят дорожные полицейские, которые приехали на место ЧП.
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