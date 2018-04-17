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В Башкирии водитель уснул за рулем и улетел в кювет
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В Башкирии водитель уснул за рулем и улетел в кювет 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Дорожный инцидент произошел в Зилаирском районе республики ранним утром во вторник, 17 апреля. На 160-м километре трассы Магнитогорск — Ира улетел в кювет и опрокинулся ВАЗ-21099. Как признался 22-летний водитель, он просто заснул за рулем.
— Он и его 25-летний пассажир получили различные травмы, — рассказали в группе «Дородный патруль Уфа».
Очевидцы выложили фотографии в том же паблике.
Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в республике произошло 11 ДТП, 12 человек пострадали, 32 водителей задержали за пьяную езду.
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