В Башкирии водитель уснул за рулем и улетел в кювет

Дорожный инцидент произошел в Зилаирском районе республики ранним утром во вторник, 17 апреля. На 160-м километре трассы Магнитогорск — Ира улетел в кювет и опрокинулся ВАЗ-21099. Как признался 22-летний водитель, он просто заснул за рулем.

— Он и его 25-летний пассажир получили различные травмы, — рассказали в группе «Дородный патруль Уфа».

Очевидцы выложили фотографии в том же паблике.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в республике произошло 11 ДТП, 12 человек пострадали, 32 водителей задержали за пьяную езду.