Один труп: лобовое столкновение Accent с КамАЗом на выезде из Славянска-на-Кубани

Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось около 15:00.

В районе 62-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин не разъехались Hyundai Accent и КамАЗ.

По предварительным данным, водитель иномарки допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В это время в противоположном направлении следовал большегруз. От удара легковушку отбросило на правую обочину.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи.

34-летний мужчина, управлявший КамАЗ в результате ДТП не пострадал.