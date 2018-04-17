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Один труп: лобовое столкновение Accent с КамАЗом на выезде из Славянска-на-Кубани
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Один труп: лобовое столкновение Accent с КамАЗом на выезде из Славянска-на-Кубани 

Новая Кубань 28 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось около 15:00.
В районе 62-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин не разъехались Hyundai Accent и КамАЗ.
По предварительным данным, водитель иномарки допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В это время в противоположном направлении следовал большегруз. От удара легковушку отбросило на правую обочину.
Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю констатировали, что водитель Hyundai от полученных травм скончался.
34-летний мужчина, управлявший КамАЗ в результате ДТП не пострадал.
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