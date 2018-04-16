Полицейские озвучили причины страшной аварии на трассе Новый Уренгой — Ямбург

Полицейские предварительно установили причины аварии на дороге Новый Уренгой — Ямбург.

Сообщается, что 45-летний водитель автомобиля «Нефаз» , в котором ехали 15 человек, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость движения. Не справившись с управлением, он допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители обоих транспортных средств и 15 пассажиров «Нефаза». Для оказания срочной медицинской помощи 7 человек госпитализированы в Новоуренгойскую городскую больницу. В момент столкновения водители транспортных средств были трезвы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».