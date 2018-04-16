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Пробки в центре города мешают пензенцам быстро добраться до работы
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Пробки в центре города мешают пензенцам быстро добраться до работы 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост. Также испытывают трудности автомобилисты на улице в Измайлова в районе пересечения с улицей Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 5 км/ч.
В центре города движение затруднено на улице Пушкина при движении в сторону центра. Также небольшой затор образовался на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Снижена скорость движения автотранспорта и в районе Центрального рынка — не удастся быстро проехать в районе пересечения улицы Суворова и улицы Урицкого.
Пробка образовалась на пересечении улицы Карпинского и проспекта Победы.
Стоят в пробке автомобилисты на улице Гагарина в направлении выезда из города. Затор начинается от перекрестка с улицей Крупской, а средняя скорость движения не превышает 10 км/ч.
Серьезный затор образовался на улице Свердлова сразу после моста — автомобилисты стоят от перекрестка с улицей Калинина.
Не удастся быстро добраться до центра жителям Терновки и Спутника. Пробка на улице Терновского начинается от пересечения с Ростовской улицей. Средняя скорость движения автотранспорта составляет 7 км/ч.
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