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Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой в Челябинске
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Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с Mazda в Челябинске, сообщают в ГИБДД города.
Авария у дома № 54 на улице Братьев Кашириных произошла около 19 часов 14 апреля. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 50-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории протаранил мотоцикл, которым управлял 27-летний челябинец. Молодого человека госпитализировали.
«Водители автомобилей с наступлением теплого времени года должны быть более внимательными на дорогах. Перед выполнением маневра необходимо обязательно посмотреть в зеркало заднего вида, лучше всего дважды, и убедиться в безопасности маневра. Всегда перед перестроением, поворотами и разворотом включайте указатель поворота. Перед открытием двери обязательно необходимо посмотреть в зеркало заднего вида или оглянуться, особенно с правой стороны (это правило обязательно и для пассажиров)», — напоминают в ГИБДД.
В ведомстве также подчёркивают, что водители мотоциклов должны помнить о своей уязвимости на дороге и не забывать о средствах защиты — шлеме и экипировке, а также включать фары.
Напомним, сезон аварий с участием мотоциклов в Челябинске «открылся» ещё в середине марта: двухколёсный транспорт врезался в трамвай в Ленинском районе.
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