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Безопасные пешеходные переходы организуют к 100-летию усадьбы «Архангельское» на ближайших к ней шоссе
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Безопасные пешеходные переходы организуют к 100-летию усадьбы «Архангельское» на ближайших к ней шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
К 100-летию усадьбы «Архангельское» в мае 2019 г. на прилегающих к усадьбе шоссе планируется организовать пешеходные переходы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Алексей Петров.
«Разработан план мероприятий по обеспечению транспортной доступности музея-усадьбы «Архангельское» во время празднования его 100-летия. Сейчас документ проходит финальную стадию согласования. Он включает в себя серию мероприятий по организации дорожного движения: устройство светофорного объекта, организацию пешеходных переходов и установку специальных знаков, которые позволят перераспределить транспортные потоки», — сказал А. Петров.
Он пояснил, что меры по внесению изменений в организацию дорожного движения будут приниматься в первую очередь из соображений улучшения безопасности дорожного движения. «На Ильинском шоссе, вблизи остановки общественного транспорта „Архангельское“, к апрелю 2019 г. появится светофорный объект. Он будет установлен в том месте, где уже есть пешеходный переход — перед главным входом в музей-усадьбу. Светофор типа Т-7, работающий в режиме мигающего желтого сигнала, будет предупреждать участников движения о приближении к пешеходному переходу», — пояснил А. Петров. По его словам, уже к сентябрю 2018 г. будет организован пешеходный переход через дорогу Ильинское шоссе-дер. Воронки, в 140 м от Ильинского шоссе. «По этому переходу автолюбители, приехавшие в музей на своих машинах, смогут безопасно перейти автодорогу, следуя по маршруту от организованной парковки до входной группы в музей усадьбу. В настоящее время администрация Красногорска и музея усадьбы ведут переговоры с собственником земельного участка по вопросу обустройства на нем организованной парковки. Сейчас ситуация такова, что люди паркуют автомобили на обочине и предпочитают перебегать дорогу в неустановленном месте, не теряя слишком много времени на то, чтобы обойти по „существующим пешеходным переходам“, — пояснил генеральный директор АНО „ДМТУ“.
Также он рассказал, что вдоль шоссе, ведущего в дер. Захарково, оборудуют удобные пешеходные дорожки. „В целях переориентирования автомобильных потоков с Ильинского на Захарковское шоссе до апреля 2019 г. вдоль Новорижского шоссе появятся знаки индивидуального проектирования. Они будут заранее предупреждать водителей об оптимальных вариантах маршрута“, — сказал А. Петров.
Он подчеркнул, что источники финансирования выполнения всех работ будут определены после официального утверждения плана мероприятий по обеспечению транспортной доступности музея-усадьбы „Архангельское“.
Как ранее сообщали в АНО „ДМТУ“, в дни пиковых нагрузок на празднованиях 100-летия „Архангельского“ ожидается до 8 тыс. посетителей.
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