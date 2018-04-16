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Нетрезвая женина в Листвянке наехала на коляску с ребенком
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Нетрезвая женина в Листвянке наехала на коляску с ребенком 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В воскресенье, 15 апреля в Листвянке произошло ДТП. Автомобиль сбил коляску, в которой на тот момент находился полуторагодовалый ребенок.
Как сообщили нашему корреспонденту в ГУ МВД по Иркутской области, в момент происшествия малыш не пострадал. Его осмотрели и здоровью ничего не угрожает.
Женщина-водитель не смогла внятно объяснить, как случилось, что ее авто наехало на коляску, которая в этот момент находилось на тротуарной зоне. Сразу после ДТП владелица авто вступила в словесную перепалку, попыталась доказать, что за рулем была не она и даже предприняла попытку убежать. Подоспевшие полицейские запротоколировали все обстоятельства дела.
Мать ребёнка не стала обращаться с заявлением на предполагаемую виновницу наезда. Женщину, управлявшую автомобилем, оштрафуют за езду в нетрезвом виде.
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