Нетрезвая женина в Листвянке наехала на коляску с ребенком

В воскресенье, 15 апреля в Листвянке произошло ДТП. Автомобиль сбил коляску, в которой на тот момент находился полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили нашему корреспонденту в ГУ МВД по Иркутской области, в момент происшествия малыш не пострадал. Его осмотрели и здоровью ничего не угрожает.

Женщина-водитель не смогла внятно объяснить, как случилось, что ее авто наехало на коляску, которая в этот момент находилось на тротуарной зоне. Сразу после ДТП владелица авто вступила в словесную перепалку, попыталась доказать, что за рулем была не она и даже предприняла попытку убежать. Подоспевшие полицейские запротоколировали все обстоятельства дела.

Мать ребёнка не стала обращаться с заявлением на предполагаемую виновницу наезда. Женщину, управлявшую автомобилем, оштрафуют за езду в нетрезвом виде.