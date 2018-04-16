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Пробки на столичных дорогах достигли шести баллов
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Пробки на столичных дорогах достигли шести баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Так, на МКАД образовались заторы на севере на внешней стороне (в районах Западное Дегунино и Дмитровский), на северо-западе на внешней стороне (в районах Северное и Южное Тушино), на западе на внутренней стороне (в районах Крылатское и Кунцево), на юге на внутренней стороне (от района Чертаново Южное до Орехово-Борисово Южное), а также на внутренней стороне на юго-востоке (в районах Капотня, Кузьминки и Выхино-Жулебино) и на внешней стороне на северо-востоке (в районе Лосиноостровский).
Внутри МКАД по направлению в центр города движение затруднено на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Каширском шоссе, Волгоградском проспекте и Ярославском шоссе.
Третье транспортное кольцо загружено на северо-востоке от Савеловского до Рижского вокзала, а также на западе и северо-западе (в районах Пресненский и Беговой), на юге (в районе Даниловский).
В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, ул. Большая Якиманка, на Пречистенской, Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, ул. Балчуг, ул. Пятницкая, Сретенском бульваре, Новой Площади, ул. Большая Лубянка и ул. Мясницкая, ул. Большая Никитская и Смоленском бульваре.
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