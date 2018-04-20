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Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов
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Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: Москва меняется
Так, на МКАД образовались заторы на внешней стороне на севере (в районах Западное Дегунино) и на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), на юге на внутренней стороне (от района Чертаново Южное до Орехово-Борисово Южное), в обоих направлениях на востоке (в районе Вешняки), а также на внешней стороне на северо-востоке (в районе Бибирево).
По направлению к МКАД затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Щелковском и Новосовихинском шоссе.
Внутри МКАД по направлению в центр города движение затруднено на Ленинградском шоссе, Кутузовском проспекте, Каширском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, Шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе.
Третье транспортное кольцо загружено на северо-востоке от Савеловского до Рижского вокзала, а также на юге (в районах Донской и Даниловский).
В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом Каменном мосту, Пречистенской, Москворецкой и Космодамианской набережных, ул. Пятницкая, ул. Яузская, ул. Никольская, ул. Тверская, Газетном пер., Никитском бульваре, проспекте Академика Сахарова.
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