Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов

Так, на МКАД образовались заторы на внешней стороне на севере (в районах Западное Дегунино) и на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), на юге на внутренней стороне (от района Чертаново Южное до Орехово-Борисово Южное), в обоих направлениях на востоке (в районе Вешняки), а также на внешней стороне на северо-востоке (в районе Бибирево).

По направлению к МКАД затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Щелковском и Новосовихинском шоссе.

Внутри МКАД по направлению в центр города движение затруднено на Ленинградском шоссе, Кутузовском проспекте, Каширском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, Шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе.

Третье транспортное кольцо загружено на северо-востоке от Савеловского до Рижского вокзала, а также на юге (в районах Донской и Даниловский).

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом Каменном мосту, Пречистенской, Москворецкой и Космодамианской набережных, ул. Пятницкая, ул. Яузская, ул. Никольская, ул. Тверская, Газетном пер., Никитском бульваре, проспекте Академика Сахарова.