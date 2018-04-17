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Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов
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Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения образовались при выезде из города на Ленинградском, Боровском, Киевском и Симферопольском шоссе, а также на Октябрьском проспекте. Основная загруженность МКАД зафиксирована на северо-западе (в районах Северное Тушино и Строгино), западе (в районах Кунцево и Крылатское), юго-западе (в районе Теплый Стан), а также на юго-востоке и востоке магистрали (в районах Капотня, Котельники и Выхино-Жулебино соответственно).
В пределах МКАД автомобильные заторы отмечены на шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте, ул. Мосфильмовская, Кутузовском проспекте, ул. Профсоюзная, Бесединском шоссе, ул. Нижегородская, проспекте Мира и Звенигородском шоссе.
Третье транспортное кольцо загружено по всей его протяженности за исключением участков в районах Красносельский, Лефортово и Печатники.
В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Садовнической, Софийской, Раушской, Болотной и Космодамианской набережных, на ул. Солянка, ул. Варварка, ул. Ильинка, ул. Большая Дмитровка, ул. Тверская, ул. Неглинная, в Китайгородском и Театральном проездах, на Рождественском и Покровском бульварах.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов.
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