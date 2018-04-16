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На дороге Сургут — Салехард Лада вылетела на встречку. Пострадал ребёнок
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На дороге Сургут — Салехард Лада вылетела на встречку. Пострадал ребёнок 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На автодороге Сургут — Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Водитель автомобиля «Лада ЛАРГУС» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Hundаi Sоlаris». В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля «Лада», находившийся на заднем пассажирском сиденье справа, получил значительные телесные повреждения и был госпитализирован.
В момент ДТП подросток был пристегнут. Кроме пострадавшего на заднем пассажирском сиденье находились еще двое несовершеннолетних, которые телесных повреждений не получили.
Госавтоинспекция Надымского района напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в период смены сезонов. При управлении транспортом необходимо выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию, учитывать погодные, метеорологические условия и состояние проезжей части.
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