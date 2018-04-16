На дороге Сургут — Салехард Лада вылетела на встречку. Пострадал ребёнок

На автодороге Сургут — Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Водитель автомобиля « Лада ЛАРГУС » не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Hundаi Sоlаris». В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля «Лада», находившийся на заднем пассажирском сиденье справа, получил значительные телесные повреждения и был госпитализирован.

В момент ДТП подросток был пристегнут. Кроме пострадавшего на заднем пассажирском сиденье находились еще двое несовершеннолетних, которые телесных повреждений не получили.