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Заехала во двор и перелетела через бордюр: девушка на «Тойоте» взяла на таран две машины
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Заехала во двор и перелетела через бордюр: девушка на «Тойоте» взяла на таран две машины 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 16 апреля в Ленинском районе Новосибирска водительница автомобиля «Тойота» протаранила два припаркованных автомобиля.
ДТП случилось в 11:25, на парковке у дома № 8 на улице Новогодней.
«Два автомобиля ВАЗ 2106 были припаркованы рядом друг с другом. Девушка на «Тойоте» заезжала во двор, не справилась с управлением и перелетела через бордюр. Врезалась в «Жигули», который по инерции отлетел во второй», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
Не в Новосибирске на парковке у МФЦ «Сан Сити» случилось ДТП — «Тойота Премио» собрала на парковке три автомобиля.
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