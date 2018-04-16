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Десятки новосибирцев пришли на церемонию прощания c самым принципиальным гаишником
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Десятки новосибирцев пришли на церемонию прощания c самым принципиальным гаишником 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
Днём 16 апреля в новосибирском Академгородке прощаются с известным сотрудником ГИБДД Александром Бугурновым — на церемонию в клинике Мешалкина пришли десятки людей.
Церемония прощания началась в 12:00 — на неё пришли семья Александра Бугурнова, друзья и десятки полицейских и сотрудников ГИБДД. После прощания его похоронят на Заельцовском кладбище.
Бугурнов скончался 13 апреля от сердечно-сосудистого заболевания в клинике, ему было 48 лет.
Александр Бугурнов работал инспектором ДПС с 1997 года.
В 2000 году Бугурнова уволили за «поступок, порочащий честь сотрудника полиции» (в процессе погони за преступником сбил внезапно выбежавшего на дорогу пьяного пешехода), в итоге дело закрыли до суда, не найдя состава преступления. В 2001 году служил в Чечне 3 месяца, затем восстановился в ГИБДД. В 2005 году он остановил помощника прокурора Железнодорожного района Василия Савицкого за управление автомобилем в нетрезвом виде. Бугурнова обвинили в превышении должностных полномочий, осудили на 4 года условно и уволили из органов, но в 2007-м суд его полностью оправдал. В 2008 году Бугурнова восстановили в должности.
В 2015 году автоинспектор вновь отличился — он спас пожилого мужчину, ногу которого зажало дверью автобуса. Бугурнов ехал на машине с женой мимо остановки «ул. Воинская». Капитан полиции увидел, что отъезжающий от остановки водитель автобуса не заметил, что задняя дверь зажала ногу пассажиру и автобус потащил его по земле. Бугурнов сориентировался и преградил путь автобусу своей машиной. Как выяснилось позже, пострадавший пассажир попал в «слепую зону» зеркала заднего вида и водитель не увидел, что произошло.
Три года назад, в апреле 2015 года, Александр Бугурнов давал интервью НГС — он рассказывал о своей работе и о том, как спас человека.
В последнее время Бугурнов работал государственным инспектором отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы областного управления ГИБДД.
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